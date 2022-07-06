В России увеличили размер льготной ипотеки для IT-специалистов до 30 миллионов рублей

Льготную ипотеку для IT-специалистов запустили для поддержки отрасли. Также представителям данной профессии предоставляется отсрочка от службы в армии.

В России увеличили размер льготной ипотеки для IT-специалистов до 30 миллионов рублей. Информацию опубликовали на сайте Правительства .

Максимальный размер кредита увеличили с 18 до 30 млн рублей в городах-миллионниках и с девяти до 15 млн рублей в остальных городах России.

Уточняется, что сумма ипотеки, субсидируемой государством, осталась на уровне 9-18 млн рублей, однако теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Напомним, льготную ипотеку для IT-специалистов запустили для поддержки отрасли. Также сообщалось, что представителям профессии предоставляется отсрочка от службы в армии.