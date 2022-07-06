В Приморье школьница умерла от удара током во время купания под шлангом

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебная экспертиза.

В Приморье школьница умерла от удара током во время купания под шлангом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел во вторник, 5 июля, в деревне Кирилловка Партизанского района. Восьмилетняя девочка играла во дворе частного дома на улице Садовой с другими детьми. Вместе они обливались водой из шланга с электрическим насосом. Во время игры ребенок получил удар током и умер ночью в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебная экспертиза.