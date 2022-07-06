В полиции прокомментировали информацию о захламляющем квартиру жителе Рыбного

Ранее в соцсетях жители жилого комплекса по улице Крымской рассказали о соседе, который заставил всю квартиру вещами.

Сообщение о жильце, захламляющем квартиру в рыбновской новостройке, поступило. Об этом в среду, 6 июля, РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщается, что с квартирантом провели профилактическую беседу.

«По указанному адресу выезжал участковый уполномоченный полиции, провел профилактическую беседу с гражданином о недопущении общественного порядка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях жители жилого комплекса по улице Крымской рассказали о соседе, который заставил всю квартиру вещами.