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В массовой аварии на улице Есенина пострадали два человека
19-летний житель Спасского района на Toyota Land Cruiser превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями.

В массовой аварии на улице Есенина пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 6 июля, в 00:15 около дома № 26/14 на улице Есенина. 19-летний житель Спасского района на Toyota Land Cruiser превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным Volkswagen Jetta. После удара внедорожник продолжил движение и столкнулся с припаркованным Volkswagen Polo.

В аварии получили травмы пассажиры Toyota — 19-летние мужчина и женщина. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее фото с места аварии РЗН. инфо прислали очевидцы.