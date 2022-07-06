В массовой аварии на улице Есенина пострадали два человека

19-летний житель Спасского района на Toyota Land Cruiser превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями.

В массовой аварии на улице Есенина пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 6 июля, в 00:15 около дома № 26/14 на улице Есенина. 19-летний житель Спасского района на Toyota Land Cruiser превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным Volkswagen Jetta. После удара внедорожник продолжил движение и столкнулся с припаркованным Volkswagen Polo.

В аварии получили травмы пассажиры Toyota — 19-летние мужчина и женщина. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее фото с места аварии РЗН. инфо прислали очевидцы.