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В Касимове полицейские задержали похитителей стульев со стадиона
Против мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Касимове полицейские похитителей стульев со стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился представитель одного из предприятий Касимова и рассказал, что после спортивного праздника неизвестные украли со стадиона два деревянных стула ручной работы.

На городском стадионе проходило мероприятие, в котором приняли участие известные российские футболисты. Для отдыха гостей организаторы привезли на площадку деревянную мебель ручной работы.

После праздника оборудование и мебель вывезли с территории, но два стула не поместились в грузовик и их спрятали на стадионе до утра. На следующий день мебели на месте не оказалось. Ущерб оценили в 16 тысяч рублей.

Оперативники опросили местных жителей и установили двоих причастных к краже стульев. Ими оказались два жителя Касимовского района 38 и 44 лет. Старших из них ранее уже был судим за кражу.

Злоумышленников задержали, похищенное изъяли.

Выяснилось, что вечером мужчины проходили мимо стадиона и увидели бесхозную мебель. Они забрались на стадион, украли стулья и утром продали их случайному автомобилисту. На вырученные деньги касимовцы купили алкоголь.

Против мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.