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В центре Рязани мужчина избил пенсионера
Инцидент произошел вечером в среду, 6 июля, на площади Театральной.

В центре Рязани мужчина избил пенсионера. Об этом пишут «Рязанские новости».

Инцидент произошел вечером в среду, 6 июля, на площади Театральной.

По информации издания, конфликт произошел между двумя мужчинами и женщиной. Мужчина 30-35 лет ударил пожилого человека, повалил его на землю и продолжил избивать.

Через пять минут конфликтующие разошлись. Отмечается, что полиции на месте инцидента не было.

Фото «Рязанские новости»