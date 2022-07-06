В центре Рязани мужчина избил пенсионера
Инцидент произошел вечером в среду, 6 июля, на площади Театральной.
В центре Рязани мужчина избил пенсионера. Об этом
Инцидент произошел вечером в среду, 6 июля, на площади Театральной.
По информации издания, конфликт произошел между двумя мужчинами и женщиной. Мужчина 30-35 лет ударил пожилого человека, повалил его на землю и продолжил избивать.
Через пять минут конфликтующие разошлись. Отмечается, что полиции на месте инцидента не было.
Фото «Рязанские новости»