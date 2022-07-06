Рязанское УФАС опровергло информацию о нарушении «Пятерочкой» и «Магнитом» антимонопольного законодательства

Ранее появилась информация, что торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» занимают свыше 25% объема всех продовольственных товаров в районах региона. Из-за чего в СМИ опубликовали информацию, что указанные компании нарушили антимонопольное законодательство.

Рязанское УФАС разъяснило информацию реализации продовольственных товаров компаниями «Пятерочка» и «Магнит». Информацию во вторник, 5 июля, предоставила пресс-служба органа.

Ранее появилась информация, что торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» занимают свыше 25% объема всех продовольственных товаров в районах региона. Из-за чего в СМИ опубликовали информацию, что указанные компании нарушили антимонопольное законодательство.