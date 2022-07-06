Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
28°
Чтв, 07
29°
Птн, 08
28°
ЦБ USD 62.91 4.4 07/07
ЦБ EUR 64.33 4.17 07/07
Нал. USD 69.1 / 73 06/07 16:21
Нал. EUR 72.3 / 74.3 06/07 16:15
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
3 часа назад
437
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
7 194
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
15 331
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
7 423
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанское УФАС опровергло информацию о нарушении «Пятерочкой» и «Магнитом» антимонопольного законодательства
Ранее появилась информация, что торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» занимают свыше 25% объема всех продовольственных товаров в районах региона. Из-за чего в СМИ опубликовали информацию, что указанные компании нарушили антимонопольное законодательство.

Рязанское УФАС разъяснило информацию реализации продовольственных товаров компаниями «Пятерочка» и «Магнит». Информацию во вторник, 5 июля, предоставила пресс-служба органа.

Ранее появилась информация, что торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» занимают свыше 25% объема всех продовольственных товаров в районах региона. Из-за чего в СМИ опубликовали информацию, что указанные компании нарушили антимонопольное законодательство.

«Рязанское УФАС России обращает внимание, что такой вывод не может считаться правильным, так как факт превышения доли торговой сети свыше 25% сам по себе не является нарушением каких-либо правовых норм, в том числе Федерального закона „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации“ от 28.12.2009 № 381-ФЗ и Федерального закона „О защите конкуренции“ от 26.07.2006 № 135-ФЗ», — говорится в релизе регионального УФАС.