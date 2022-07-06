Рязанцы пожаловались на состояние общественного туалета в здании автовокзала Скопина
По словам рязанки, в туалете отсутствует слив, из трех кабинок работает только одна, на стенах отсутствуют крючки для сумок. При этом пользование уборной платное.
Рязанцы пожаловались на состояние общественного туалета в здании автовокзала Скопина. Фото опубликовали в группе «
По словам рязанки, в туалете отсутствует слив, из трех кабинок работает только одна, на стенах отсутствуют крючки для сумок. При этом за пользование туалетом берут плату в 15 рублей.
«И это соблюдение санитарных норм? Исправьте положение! Не позорьте город!» — прокомментировала рязанка.
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