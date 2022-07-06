Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную торговлю

С начала 2022 года за незаконную торговлю оштрафовали 729 нарушителей.

Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную торговлю. Информацию опубликовали на сайте мэрии.

В администрации сообщили, что с начала 2022 года за незаконную торговлю оштрафовали 729 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 1,5 млн рублей.

Рязанцам напомнили, что за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафы: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.