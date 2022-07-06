Россиянам посоветовали закрыть соцсети и завести новую электронную почту

Это необходимо, чтобы защититься от цифровой слежки.

Россиянам посоветовали закрыть соцсети и завести новую электронную почту. Об этом пишет « Газета.ру » со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Чтобы защитить личные данные от цифровой слежки, россиянам посоветовали закрыть личные профили в социальные сетях, а для регистрации в интернет-магазинах завести отдельный адрес электронной почты и виртуальный мобильный номер.

Также эксперты посоветовали не указывать в открытом доступе адрес почты, к которому привязаны соцсети.

Кроме этого в браузере необходимо чистить кэш и установить запрет на сохранение файлов cookies.

В Роскачестве посоветовали вести переписки в мессенджерах, защищенных сквозным шифрованием и использовать платный VPN-сервис с хорошим рейтингом и уровнем доверия.