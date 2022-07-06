Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух рязанцев
Массовые убийства произошли 20 лет назад.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух рязанцев. Об этом в среду, 6 июля,
Полицейские задержали 49-летнего жителя Ставропольского края.
Он убил двух мужчин в Рязанской области «на почве неприязненных отношений». Также его подозревают в убийствах четырех женщин и трех мужчин в Луховицком районе Подмосковья. Массовые убийства произошли 20 лет назад.
Мужчину доставят на допрос к следователю.