Малкову пожаловались на отсутствие в Рязани общественных парковок

Рязанцы озвучили проблему во время прямой линии в среду, 6 июля.

Во время прямой линии в среду, 6 июля, рязанцы пожаловались Павлу Малкову на отсутствие в городе общественных парковок и на неубранные платные. Он ответил, что в городе нет и обустроенных общественных площадок.

Малков подчеркнул, что именно поэтому он старается лично ходить по городу. И везде, где он появляется, спрашивает в том числе и про наличие парковок.

Также врио губернатора пообещал разобраться в вопросе мусора на платных парковках.