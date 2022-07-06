Малков: я начинаю рычать, когда мне что-то предлагают сделать к выборам

Врио губернатора пояснил, что относится к задачам по-другому и выборов, как определенной точки для него нет.

Павел Малков во время прямой линии в среду, 6 июля, прокомментировал свой подход к работе и грядущим выборам.

«Я начинаю рычать, когда мне что-то предлагают сделать к выборам. Концерт, например, — сказал врио губернатора. Я предпочитаю работать. Отношусь к задачам совершенно по-другому. Выборов как определенной точки там нет».

Малков перечислил, что собирается сделать: до конца лета отремонтировать некоторые дороги и внести изменения в благоустройстве города.

«Понятно, что сейчас (сделают) на энтузиазме, но это не системный результат», — отметил врио губернатора.

Малков пояснил, что системный результат — это изменения в отношении чиновников, которые руководят своим направлением. По мнению врио губернатора, на такие изменения потребуется год — полтора.

Ранее Павел Малков ответил на вопрос, что хорошего он сделал для людей.