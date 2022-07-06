Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
28°
Чтв, 07
29°
Птн, 08
28°
ЦБ USD 62.91 4.4 07/07
ЦБ EUR 64.33 4.17 07/07
Нал. USD 69.1 / 73 06/07 16:21
Нал. EUR 72.3 / 74.3 06/07 16:15
Новости
Публикации
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
3 часа назад
437
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
7 194
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
15 331
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
7 423
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Малков: я начинаю рычать, когда мне что-то предлагают сделать к выборам
Врио губернатора пояснил, что относится к задачам по-другому и выборов, как определенной точки для него нет.

Павел Малков во время прямой линии в среду, 6 июля, прокомментировал свой подход к работе и грядущим выборам.

«Я начинаю рычать, когда мне что-то предлагают сделать к выборам. Концерт, например, — сказал врио губернатора. Я предпочитаю работать. Отношусь к задачам совершенно по-другому. Выборов как определенной точки там нет».

Малков перечислил, что собирается сделать: до конца лета отремонтировать некоторые дороги и внести изменения в благоустройстве города.

«Понятно, что сейчас (сделают) на энтузиазме, но это не системный результат», — отметил врио губернатора.

Малков пояснил, что системный результат — это изменения в отношении чиновников, которые руководят своим направлением. По мнению врио губернатора, на такие изменения потребуется год — полтора.

Ранее Павел Малков ответил на вопрос, что хорошего он сделал для людей.