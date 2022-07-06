Хакеры выложили в сеть данные тысячи украинских разведчиков
Данные выложили на сайте «Немезида».
Хакеры выложили в сеть данные тысячи украинских разведчиков. Об этом в среду, 6 июля,
Данные выложили на сайте «Немезида». В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также есть данные кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии.
Как отметили хакеры, это первый материал в серии публикации.
Уточняется, что вскрыть сеть центрального управления главного управления разведки военного ведомства Украины помогли изъяны в защите сайта, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.