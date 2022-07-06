Хакеры выложили в сеть данные тысячи украинских разведчиков

Данные выложили на сайте «Немезида».

Хакеры выложили в сеть данные тысячи украинских разведчиков. Об этом в среду, 6 июля, сообщили РИА Новости.

Данные выложили на сайте «Немезида». В числе раскрытых разведчиков — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также есть данные кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии, Словакии.

Как отметили хакеры, это первый материал в серии публикации.

Уточняется, что вскрыть сеть центрального управления главного управления разведки военного ведомства Украины помогли изъяны в защите сайта, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.