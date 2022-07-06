Две семилетние девочки надругались над сверстницей в санатории в Петербурге

Пострадавшую девочку с подозрением на насильственные действия в городскую больницу № 5 привела мать.

Две семилетние девочки надругались над сверстницей в санатории в Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенок рассказал, что в период с 30 июля по 1 июля она отдыхала в санатории в Курортном районе. Во время отдыха две ее сверстницы трогали ее за гениталии.

Пострадавшую девочку с подозрением на насильственные действия в городскую больницу № 5 привела мать.

Правоохранительные органы проводят проверку.