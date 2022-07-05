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Власти Калининграда озвучили «крайний ответ» на литовский запрет транзита грузов
Губернатор региона надеется, что в Евросоюзе примут решение по этому поводу в ближайшее время.

В Калининградской области озвучили «крайнюю» ответную меру за запрет транзита грузов через Литву. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил губернатор Антон Алиханов, передает РБК.

По его словам, ответом на будет запрет ввозить и вывозить любые товары в Россию и из нее через Прибалтику.

Алиханов отметил, что запретят транзитные грузы, которые следовали из Азии через Россию или международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики, а затем двигались либо в Россию, либо через в другие государства транзитом.

Губернатор региона назвал меру «самой крайней», поскольку работа портов важна для литовской экономики и запрет может иметь «гораздо более серьезный эффект».

Алиханов надеется, что в Евросоюзе примут решение по этому поводу в ближайшее время.

Он добавил, что если Калининградская область примет крайние меры, Литве придется переводить транспортный поток на море, что потребует затрат.