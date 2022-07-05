В Спасском районе установят новый современный наплавной мост через Оку

Об этом врио губернатора области рассказал на заседании регионального правительства во вторник, 5 июля.

В Спасском районе к 2024 году установят новый современный наплавной мост через Оку. Об этом врио губернатора области рассказал на заседании регионального правительства во вторник, 5 июля.

«Мы уже подали заявку на установку более современного наплавного моста через Оку в Спасском районе. Рассчитываем, что к 2024 год вопрос этот решим. И пока рассматриваем еще, как сделать этот мост всесезонным, без перерывов на высокую воду», — прокомментировал Павел Малков.

Напомним, что ранее мост в Спасском районе закрыли из-за сильного ветра.