В Рязанской области устанавливают личность погибшего мужчины

Скелетированные останки мужчины нашли в ноябре 2021 года в СНТ № 1 «Рязсельмаш». Всех, кто имеет информацию о личности мужчины, просят позвонить по телефону +7 (910) 906-11-41.

В Рязанской области устанавливают личность погибшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Скелетированные останки мужчины нашли в ноябре 2021 года в СНТ № 1 «Рязсельмаш» по адресу: район Южный, 4. Его личность до сих пор не установили.

Рядом с останками нашли одежду, в которой мог находиться погибший: розовая футболка с пуговицами спереди, хлопчатобумажные темно-синие спортивные брюки, ремень неопределенного цвета с этикеткой фирмы Lee, зеленые синтетические кроссовки фирмы Reebok 44 размера.

Экспертиза восстановила прижизненный облик погибшего и составила его словесный портрет.

Приметы мужчины: европеоидной расы, возраст 25-35 лет, рост 175-185 сантиметров, лицо овальной формы, лоб средней ширины, низкий, внешние уголки глаз опущены, нос средней ширины, длинный, искривлен, рот небольшой, подбородок треугольной формы.