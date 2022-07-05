Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
27°
Срд, 06
28°
Чтв, 07
29°
ЦБ USD 58.51 3.42 06/07
ЦБ EUR 60.16 2.98 06/07
Нал. USD 65.9 / 73.68 05/07 18:03
Нал. EUR 70.35 / 74.5 05/07 17:18
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
6 690
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
14 806
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
7 047
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
5 039
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязанской области устанавливают личность погибшего мужчины
Скелетированные останки мужчины нашли в ноябре 2021 года в СНТ № 1 «Рязсельмаш». Всех, кто имеет информацию о личности мужчины, просят позвонить по телефону +7 (910) 906-11-41.

В Рязанской области устанавливают личность погибшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Скелетированные останки мужчины нашли в ноябре 2021 года в СНТ № 1 «Рязсельмаш» по адресу: район Южный, 4. Его личность до сих пор не установили.

Рядом с останками нашли одежду, в которой мог находиться погибший: розовая футболка с пуговицами спереди, хлопчатобумажные темно-синие спортивные брюки, ремень неопределенного цвета с этикеткой фирмы Lee, зеленые синтетические кроссовки фирмы Reebok 44 размера.

Экспертиза восстановила прижизненный облик погибшего и составила его словесный портрет.

Приметы мужчины: европеоидной расы, возраст 25-35 лет, рост 175-185 сантиметров, лицо овальной формы, лоб средней ширины, низкий, внешние уголки глаз опущены, нос средней ширины, длинный, искривлен, рот небольшой, подбородок треугольной формы.

Всех, кто имеет информацию о личности мужчины, просят позвонить по телефону +7 (910) 906-11-41.