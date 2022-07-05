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В Рязанской области ожидается дождь, гроза и сильный ветер
Днем столбик термометра покажет +27, +32 градуса.

В Рязанской области ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 6 июля, на территории региона будет переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области составит +11, +16 градусов. Днем столбик термометра покажет +27, +32 градуса.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение о жаре.