В Рязанской области ожидается дождь, гроза и сильный ветер
Днем столбик термометра покажет +27, +32 градуса.
В Рязанской области ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Прогноз погоды
В среду, 6 июля, на территории региона будет переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза.
Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью по области составит +11, +16 градусов. Днем столбик термометра покажет +27, +32 градуса.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение о жаре.