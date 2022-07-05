В Рязанской области осудят бывшего заместителя управляющего сетевого магазина

Обвиняемый, используя свое служебное положение для доступа к кассе магазина, похитил денежные средства в размере более 80 тысяч рублей.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении управляющего сетевого магазина розничной торговли. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В январе 2022 года обвиняемый похитил из кассы магазина более 80 тысяч рублей.

Во время следствия обвиняемый возместил ущерб. Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 160 УК РФ, направили в суд.