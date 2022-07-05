В Рязанской области москвича осудят за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы 1961 года рождения, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый, проживая с семьей в Москве, зарегистрировал двух сыновей в Спасском районе и обратился в управление соцзащиты населения Рязанской области о назначении детям ежемесячной денежной компенсации на питание с молочной кухни, а также выплаты до достижения ими возраста трех лет как гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. С октября 2018 года по декабрь 2021 года обвиняемый получил выплаты за счет управления на сумму почти 300 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Спасскому району.

Дело передали в суд.