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В Рязани начался чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «ассиметричный лук»
Соревнования пройдут до 7 июля 2022 года.

В Рязани на стадионе ЦСК начался чемпионат России по стрельбе из лука в дисциплине «ассиметричный лук» (кюдо). Об этом сообщили в региональном минспорте.

На открытии присутствовали вице-президент федерации стрельбы из лука Виктор Сапунов, замминистра спорта Юрий Колдин, президент рязанской федерации стрельбы из лука Игорь Горшков, главный судья соревнований, судья всероссийской категории Владимир Живокин.

От главы минспорта региона Юрий Колдин поприветствовал участников соревнований, отметив, что регион не раз принимал соревнования такого уровня и пожелав участникам достойно представить свои регионы.

«Кюдо имеет 100-юю историю, в нашей стране эта история имеет чуть меньше 20 лет, но за этот период наблюдается увеличение числа участников. Кюдо принесло в стрельбу из лука особую философскую грань, которая учит уважению к сопернику до и после встречи. Виктор Николаевич пожелал спортсменам здоровья, успехов и реализации планов и задач: «Правильный выстрел — меткая цель», — отметил вице-президент российской федерации стрельбы из лука Виктор Сапунов.

Соревнования пройдут до 7 июля 2022 года.