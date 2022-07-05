В Рязани на карьере заметили мужчину, тайно фотографировавшего детей

О мужчине сообщили администрации пляжа.

В Рязани на 2-м Борковском карьере заметили мужчину, который тайно фотографировал детей. Об этом очевидец сообщил в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

«Сегодня на 2-м Борковском карьере ходил мужчина и втихаря фотографировал и снимал на видео маленьких девочек и подростков. Муж поймал за руку и мужчина быстро схватил вещи и ретировался», — рассказала автор сообщения.

Отмечается, что о мужчине сообщили администрации пляжа.