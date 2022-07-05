В Рязани на карьере заметили мужчину, тайно фотографировавшего детей
О мужчине сообщили администрации пляжа.
В Рязани на 2-м Борковском карьере заметили мужчину, который тайно фотографировал детей. Об этом очевидец сообщил в группе «
«Сегодня на 2-м Борковском карьере ходил мужчина и втихаря фотографировал и снимал на видео маленьких девочек и подростков. Муж поймал за руку и мужчина быстро схватил вещи и ретировался», — рассказала автор сообщения.
Отмечается, что о мужчине сообщили администрации пляжа.