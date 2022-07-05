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В Рязани из-за перекрытия улицы Грибоедова образовалась пробка
Дорогу перекрыли со стороны площади Свободы, но не выставили предупреждающих знаков.

В Рязани из-за перекрытия улицы Грибоедова образовалась пробка. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец во вторник, 5 июля.

По его словам, дорогу перекрыли со стороны площади Свободы. На дороге не выставили предупреждающих знаков и автомобили, которые едут на улицу Грибоедова, вынуждены разворачиваться.

Рязанце добавил, что это создает неудобство для других участников движения, а в районе образовалась пробка.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» в районе площади Свободы пробка составляет восемь баллов.