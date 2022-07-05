В Рязани четырех коммерческих перевозчиков накажут за нарушения. Об этом
Сотрудники управления транспорта подвели итоги мониторинга работы коммерческих перевозчиков за 2 квартал текущего года.
Выявлены перевозчики, которые на протяжении всего квартала не принимали мер по сокращению нарушений, связанных с недовыпуском транспорта на маршруты и несоблюдением графика движения: № 33М2 (перевозчик ООО «Таксавто»), № 33бМ2 (перевозчик
В отношении перевозчиков рассматривается вопрос применения мер административного характера, в соответствии с требованиям действующего законодательства.
По всем фактам нарушения графика движения граждане могут обращаться в управление транспорта по тел.: 29-78-07, 29-78-40 для оперативного принятия мер.