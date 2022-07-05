В Рязани четырех коммерческих перевозчиков накажут за нарушения

В Рязани четырех коммерческих перевозчиков накажут за нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники управления транспорта подвели итоги мониторинга работы коммерческих перевозчиков за 2 квартал текущего года.

Выявлены перевозчики, которые на протяжении всего квартала не принимали мер по сокращению нарушений, связанных с недовыпуском транспорта на маршруты и несоблюдением графика движения: № 33М2 (перевозчик ООО «Таксавто»), № 33бМ2 (перевозчик И. П. Гирина Т.А.), № 90М2 (перевозчик И. П. Кочарян А.Э.), №№ 77аМ2, 95 М² (перевозчик И. П. Захаркина Ю.В.).

В отношении перевозчиков рассматривается вопрос применения мер административного характера, в соответствии с требованиям действующего законодательства.

По всем фактам нарушения графика движения граждане могут обращаться в управление транспорта по тел.: 29-78-07, 29-78-40 для оперативного принятия мер.