В Пермском крае раскрыли серию убийств 23-летней давности

В Пермском крае местных жителей признали виновными в убийствах 23-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В сентябре 1999 года один из осужденных у школы № 2 Краснокамска Пермской области напал на местную жительницу и несколько раз ударил по ее телу ножом, после чего похитил ее деньги. Женщина скончалась в больнице.

В апреле 2004 года мужчина совместно с другим осужденным изнасиловал местную жительницу. После того, как в квартиру пришел сожитель один из соучастников, скрывая изнасилование, задушил потерпевшего. Мужчины задушили женщину на глазах у ее ребенка, опасаясь, что она сообщит в полицию.

Преступления долго были нераскрытыми. Следователям удалось получить доказательства к причастности к совершению преступлений двух ранее неоднократно судимых за совершение аналогичных преступлений жителей города.

Одному из них назначили 15 лет лишения свободы в колонии особого режима, окончательно (с учетом ранее назначенного наказания) — пожизненное лишение свободы. Второму назначили восемь лет в колонии строгого режима.