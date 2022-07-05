Стали известны подробности ДТП на Солотчинском шоссе

Пострадавшим оказали медпомощь.

В полиции рассказали подробности ДТП, произошедшего на Солотчинском шоссе в понедельник, 4 июля.

Авария произошла около 23:00 в Рязанском районе у села Поляны. 47-летний водитель на «ВАЗ-2111», находясь в пьяном состоянии, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. Пострадали водитель и двое пассажиров 31 года и 37 лет.

Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео с места аварии.