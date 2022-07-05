Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
ЦБ USD 55.09 1.32 05/07
ЦБ EUR 57.18 0.82 05/07
Нал. USD 61.36 / 67 05/07 07:00
Нал. EUR 63 / 67 05/07 07:45
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
6 191
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
14 343
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
6 706
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
4 694
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Стали известны подробности ДТП на Солотчинском шоссе
Пострадавшим оказали медпомощь.

В полиции рассказали подробности ДТП, произошедшего на Солотчинском шоссе в понедельник, 4 июля.

Авария произошла около 23:00 в Рязанском районе у села Поляны. 47-летний водитель на «ВАЗ-2111», находясь в пьяном состоянии, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. Пострадали водитель и двое пассажиров 31 года и 37 лет.

Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

Ранее появилось видео с места аварии.