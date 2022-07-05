Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

Студенты проходят практику в учебном центре РНПК и непосредственно на заводских объектах.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания приняла на производственную практику 55 студентов Московского государственного университета и Санкт-Петербургского горного университета, а также Рязанского государственного радиотехнического университета. Вузы входят в список ведущих России.

Студенты проходят практику в учебном центре РНПК и непосредственно на заводских объектах. После практики 40% выпускников 10 вузов-партнеров ежегодно выбирают работу в Рязанской НПК.

Для обучения завод приобретает компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование для улучшения материально-технической базы учебных заведений

РНПК реализует образовательный проект на базе кафедры «Химическая технология органических веществ» Рязанского государственного радиотехнического университета.

При поддержке завода на кафедре организованы и оснащены современным оборудованием специализированные химические лаборатории «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ».

Ведущие эксперты Рязанской НПК помогают студентам определиться с тематикой выпускных квалификационных работ, консультируют дипломников. Предприятие поощряет корпоративными стипендиями лучших студентов кафедры.