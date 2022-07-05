Рязанец, у которого отказали ноги после ковида, заново научился ходить

Денис Абрамов переболел ковидом в июне 2021 года в легкой форме Через три недели начались первые симптомы по неврологии — онемели пальцы ног, а уже в сентябре он сел в инвалидную коляску.

Рязанец, у которого отказали ноги после ковида, заново научился ходить. Об этом Денис Абрамов рассказал корреспонденту РЗН. инфо.

Денис Абрамов переболел ковидом в июне 2021 года в легкой форме Через три недели начались первые симптомы по неврологии — онемели пальцы ног, а уже в сентябре он сел в инвалидную коляску.

«Рязанские врачи не могли поставить диагноз. Лежал и в пятой городской больнице и в ОКБ. По счастливой случайности попал в научный центр неврологии в Москве и там в начале ноября 2021 года поставили диагноз — постковидный миелит. Если простым языком, то воспаление спинного мозга. Далее мне нужна была непрерывная реабилитация, чтобы был шанс максимального восстановления. Однако бесплатно получить ее можно только на десять дней с интервалом в 30 дней. В связи с этим, открыл у себя на страничке сбор денег, чтобы оплатить платную реабилитацию», — поделился мужчина.

Денис отметил, что чувствительность возвращалась постепенно, как будто ноги «оттаивали». Сейчас он уже почти восстановился.

«Я заново учился ходить. Сначала укреплял мышцы, спину и ноги, потом встал на четвереньки, далее начал ползать. После просто пытался стоять, учился ходить в ходунках, потом на тростях и далее уже без опоры на что-либо. Чтобы встать на ноги и сделать первые шаги без помощи, мне понадобилось два месяца», — рассказал мужчина.

На данный момент, Денис проходит курс массажа и иглотерапии в поликлинике, занимается с тренером лечебной физической культурой и бегает. Мужчина с улыбкой вспоминает слова врачей, которые давали неутешительные прогнозы.

Напомним, что ранее Денис выложил пост в соцсеть, где рассказал, что после ковида в легкой форме у него отказали ноги. Требовалась реабилитация продолжительностью минимум четыре месяца.

Фото со страницы Дениса Абрамова в соцсетях