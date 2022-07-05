Рязанец получил 5,5 лет колонии за кражу денег с чужой банковской карты

Мужчина нашел в подъезде карту и снял с нее деньги. Уголовное дело возбудили по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества в крупном размере»).

Рязанец получил 5,5 лет колонии за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

В 2019 году ранее неоднократно судимый мужчина нашел на лестнице в подъезде многоэтажки банковскую карту. Он забрал ее себе и снял с нее деньги.

Против рязанца возбудили уголовное дело по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества в крупном размере»).

В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание 5,5 лет лишения свободы колонии особого режима.