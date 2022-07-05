Рязанца осудили за экстремизм за песню «ВКонтакте»

На суде рязанец полностью признал свою вину.

Рязанца осудили за экстремизм за песню «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

26-летний житель Рязани разместил на своей странице «ВКонтакте» в открытом доступе аудиозапись «ГРОТ и 25/17Р — «Дым», длительностью 04 минуты 26 секунд. Трек внесен в федеральный список экстремистских материалов под номером 3045.

Против мужчины возбудили административное дело по статьи 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»).

На суде рязанец полностью признал свою вину. Ему наказали наказание в виде административного штрафа.