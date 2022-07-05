Рязанца осудили за экстремизм за песню «ВКонтакте»
На суде рязанец полностью признал свою вину.
Рязанца осудили за экстремизм за песню «ВКонтакте». Об этом
26-летний житель Рязани разместил на своей странице «ВКонтакте» в открытом доступе аудиозапись «ГРОТ и 25/17Р — «Дым», длительностью 04 минуты 26 секунд. Трек внесен в федеральный список экстремистских материалов под номером 3045.
Против мужчины возбудили административное дело по статьи 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов»).
На суде рязанец полностью признал свою вину. Ему наказали наказание в виде административного штрафа.