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Россиян предупредили о риске заражения тяжелой болезнью из-за кондиционера
Врач заявила, что частое использование устройства может привести к легионеллезу.

Врач-терапевт Ольга Перевалова рассказала о риске заразиться тяжелой болезнью из-за кондиционера. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

По ее словам, старый кондиционер — идеальное место для размножения бактерий. Врач заявила, что частое использование устройства может привести к легионеллезу — инфекции, схожей с ОРВИ, иногда способной принять форму тяжелой пневмонии. Медик пояснила, что в этом случае ее называют болезнью легионеров.

Перевалова рассказала, что люди, которые все лето сидят в офисах с кондиционерами, часто чихают и кашляют, считают, что они могли заразиться ротавирусом или «омикроном».

«На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла (Legionella, — ред.). Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий», — сообщила специалист.

Она добавила, что летом часто можно встретить легионеллез. Для профилактики заболевания она посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционеров, в том числе в автомобилях.