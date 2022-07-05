Региональный центр компетенций Рязанской области подтвердил свой профессионализм

Рязанская область вступила в национальный проект «Производительность труда» в 2018 году. На сегодняшний день к его реализации присоединились 74 региональных предприятия.

С 30 июня по 1 июля состоялась сертификация Регионального центра компетенций (РЦК) Рязанской области в рамках обязательных мероприятий национального проекта «Производительность труда». Мероприятие, направленное на подтверждение уровня профессиональных компетенций специалистов РЦК в области внедрения бережливых технологий, проводится ежегодно. В составе комиссии — представители Министерства экономического развития РФ, ФЦК, исполнительной власти регионов, а также руководители РЦК Курской и Новгородской областей. По итогам двухдневной работы комиссии сертификация признана пройденной.

По словам руководителя проекта отдела по работе с РЦК, консультантами и партнерами ФЦК Вячеслава Тихомирова, региональный центр компетенций в сфере производительности труда соответствует установленным требованиям для получения сертификата. Он также высоко оценил работу образовательной площадки «Фабрика процессов».

Сертификация проводилась в два этапа: сначала федеральные эксперты заочно проверили качество работы специалистов РЦК, курирующих выполнение предприятиями целевых показателей и сроков реализации их проектов, затем состоялась общая оценка работы регионального центра компетенций, в частности, личного посещения производственных площадок, где комиссия познакомилась со всеми деталями реализуемых проектов.

Для очной оценки работы РЦК комиссия побывала на двух предприятиях Рязанской области — участниках нацпроекта. Так, на предприятии ООО «Стальстройтехнологии» активная фаза проекта завершилась в декабре 2020 года. По результатам реализации нацпроекта «Производительность труда» в компании на 39% сократилось время протекания процессов, незавершенное производство продукции снизилось на 34%, выработка увеличилась на 53%, трудозатраты на транспортировку уменьшились на 50%. На ООО «Фибратек» оптимизация производственных процессов началась три месяца назад.

Директор Агентства развития бизнеса Устин Богачев поблагодарил федеральных коллег за конструктивную обратную связь. «Результаты прошедшей сертификации — это объективная оценка качества работы экспертов и вовлеченности команд на предприятиях. Мы еще раз подчеркнули, что будет полезным для внутренней работы, для взаимодействия с предприятиями и для самих сотрудников. Все рекомендации будут учтены в самое ближайшее время», — поделился Устин Богачев.

Рязанская область вступила в национальный проект «Производительность труда» в 2018 году. На сегодняшний день к его реализации присоединились 74 региональных предприятия. Обучение инструментам и методам бережливого производства под руководством экспертов РЦК прошли более 1000 работников предприятий-участников нацпроекта.