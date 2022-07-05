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Педофил изнасиловал мальчика и утопил его в ванне в Мурманской области
Тело мальчика нашла мать, вернувшаяся с работы.

В Мурманской области педофил изнасиловал девятилетнего мальчика и утопил его в ванне. Об этом сообщил SHOT.

По предварительной информации, инцидент произошел в Мончегорске. Ребенок 2013 года рождения был дома один. Он впустил в квартиру мужчину, который изнасиловал и утопил ребенка. Тело мальчика нашла мать, вернувшаяся с работы. После смерти мужа она воспитывала сына одна.

Отмечается, что по подозрению в насилии и убийстве задержали 55-летнего мужчину, ранее судимого за кражу и проникновение в жилище. Возбуждено уголовное дело по статье 105, части 2, пунктам «в», «к», статье 132, части 4, пункту «б» УК РФ («Умышленное убийство несовершеннолетнего с целью скрыть другое преступление», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), сообщил Telegram-канал «Опер слил».

По другим источникам, подозреваемого не установили.

Официальных комментариев о произошедшем нет.