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Павел Малков: «Проблема с качеством атмосферного воздуха в Рязани видна невооруженным глазом»
Он отметил, что совместно с руководителем Росгидромета власти будут работать над повышением качества мониторинга воздуха, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Во вторник, 5 июля, врио губернатора на заседании регионального правительства прокомментировал проблему качества атмосферного воздуха в Рязани.

«По итогам поездок и разговоров видна невооруженным глазом проблема с качеством атмосферного воздуха в Рязани. Мы уже договорились об обмене информации наших лабораторий мониторинга и федеральных структур», — сказал Малков.

Он отметил, что совместно с руководителем Росгидромета власти будут работать над повышением качества мониторинга воздуха, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«Кстати, здесь нет единственного источника загрязнения воздуха, как мне изначально пытались сказать коллеги. Их много, поэтому будем индивидуально работать с каждым предприятием и организацией. Они уже все охотно идут на контакт», — заявил Павел Малков.