Павел Малков попросил профильные структуры обратить внимание на свалку в Турлатове

Два года назад свалка перешла к новому собственнику и продолжила работать. В июне этого года рязанская природоохранная прокуратура через суд потребовала устранить несанкционированную свалку в Турлатове.

Во вторник, 5 июля, врио губернатора области на заседании регионального правительства прокомментировал ситуацию с Турлатовской свалкой.

«Меня удивляет только ситуация со свалкой в Турлатове. Уже большое количество выигранных судебных разбирательств, но почему-то она продолжает функционировать в полном объеме без всяких изменений. Жители жалуются, что туда продолжают вывозить высокотоксичные отходы. Я бы попросил еще раз профильных коллег в правительстве и соответствующие структуры более внимательно посмотреть на этот вопрос», — прокомментировал Павел Малков.

Напомним, что два года назад свалка перешла к новому собственнику и продолжила работать. В июне этого года рязанская природоохранная прокуратура через суд потребовала устранить несанкционированную свалку в Турлатове.