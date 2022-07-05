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Патрушев назвал цели спецоперации на Украине
Секретарь Совета безопасности России отметил, что цели будут достигнуты.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев перечислил цели специальной военной операции на Украине. Об этом передает РИА Новости.

Патрушев назвал целями защиту людей от геноцида со стороны режима Украины, демилитаризацию и денацификацию Украины, нейтральный статус страны, который должен быть прописан в Конституции.

Секретарь Совета безопасности России отметил, что цели будут достигнуты, несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине.