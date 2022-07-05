На Урале осудят женщину, выгонявшую дочь зимой в сарай

Обвиняемая выставляла дочь на улицу в легкой одежде осенью и зимой.

В Кушве будут судить женщину, которая истязала свою 10-летнюю дочь. Об этом пишет E1.ru .

Обвиняемая выставляла дочь на улицу в легкой одежде осенью и зимой. Также женщина привязывала ребенка к кровати на весь день, пока ее не было дома.

Обвиняемая признала вину. Ее осудят по двум статьям: «Истязание несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Женщине грозит до семи лет колонии.