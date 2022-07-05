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Малков назвал нового вице-губернатора региона перфекционистом
Во вторник, 5 июля, Артема Бранова представили на заседании регионального правительства.

Малков назвал нового вице-губернатора региона перфекционистом. Об этом врио губернатора Рязанской области написал в своем Telegram-канале.

Во вторник, 5 июля, Артема Бранова представили на заседании регионального правительства.

«У Артема Анатольевича серьезный управленческий опыт работы как на региональном уровне, так и в федеральных ведомствах. Перфекционист, добивается высоких результатов. Сделал возглавляемую им региональную сеть МФЦ одной из лучших в стране», — отметил Павел Малков.

Он попросил вице-губернатора сразу включиться в работу и отметил, что предстоит решить много задач: строительство ключевых объектов инфраструктуры и соцсферы, повышение эффективности работы муниципальных и госучреждений.

Напомним, ранее Артем Бранов занимал пост руководителя Росстата. Позже в ведомстве сообщили о его увольнении. Во вторник, 5 июля, стало известно, что Бранова назначили вице-губернатором Рязанской области.