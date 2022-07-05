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Из Новомичуринска в Рязань эвакуировали пожилую женщину
Вертолет приземлился на городском стадионе, где сотрудники ждали рязанской скорой, чтобы отвезти больную.

Вечером в понедельник, 4 июля, из Новомичуринска в Рязань эвакуировали пожилую женщину. Об этом пишет ИД «Пресса».

Женщину эвакуировали на вертолете санавиации в 22:20. Вертолет приземлился на городском стадионе, где сотрудники ждали рязанской скорой, чтобы отвезти больную.

И.о. главврача Марина Серяпина рассказала, что эвакуировали пациентку хирургического отделения.

«Эвакуация экстренная: понадобилась квалифицированная помощь в одной из больниц Рязани», — сообщила медик.

Ориентирование вертолета обеспечил патрульный автомобиль ДПС ГИБДД отдела полиции по Пронскому району.