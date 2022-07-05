Из Новомичуринска в Рязань эвакуировали пожилую женщину
Вертолет приземлился на городском стадионе, где сотрудники ждали рязанской скорой, чтобы отвезти больную.
Вечером в понедельник, 4 июля, из Новомичуринска в Рязань эвакуировали пожилую женщину. Об этом пишет ИД «
Женщину эвакуировали на вертолете санавиации в 22:20. Вертолет приземлился на городском стадионе, где сотрудники ждали рязанской скорой, чтобы отвезти больную.
И.о. главврача Марина Серяпина рассказала, что эвакуировали пациентку хирургического отделения.
«Эвакуация экстренная: понадобилась квалифицированная помощь в одной из больниц Рязани», — сообщила медик.
Ориентирование вертолета обеспечил патрульный автомобиль ДПС ГИБДД отдела полиции по Пронскому району.