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Эксперт рассказала, как россиянам законно «докупить стаж» для выхода на пенсию
По закону до половины необходимого стажа можно «докупить». Для этого надо обратиться в пенсионный фонд и заплатить необходимую сумму — минимум 36 669.60 рубля в 2022 году.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», как россиянам законно «докупить стаж» для выхода на пенсию.

Она отметила, что для оформления пенсии по старости необходимо достигнуть пенсионного возраста, наличие трудового стажа и достаточное количество пенсионных баллов. При этом, у людей, которые много лет работали неофициально и не платили соцвзносы, стажа и баллов может не хватить.

Экономист напомнила, что с 2024 года для выхода на пенсию нужно будет иметь не менее 15 лет стажа и 30 баллов.

По закону до половины необходимого стажа можно «докупить». Для этого надо обратиться в пенсионный фонд и заплатить необходимую сумму — минимум 36 669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла.

При этом, если будущий пенсионер за год до выхода на пенсию обнаружит, что ему не хватает двух лет, то за 12 месяцев он не сможет внести всю сумму, чтобы в установленный срок выйти на пенсию. «Баллы начисляются за год, соответственно, работнику необходимо отработать ещё один год, чтобы получить пенсию», — пояснила она.

Будущий пенсионер может получить и максимальное количество баллов: он может внести сумму 293 356,80 руб и заработать 8,52 пенсионных балла. При этом зачтется только один год стажа.