Депутаты проинспектировали работы по благоустройству Лыбедского бульвара

Благоустроить Лыбедский бульвар планируют до конца августа.

Во вторник, 5 июля, депутаты проинспектировали работы по благоустройству Лыбедского бульвара.

На место приехали заместитель председателя рязанской облдумы Александр Шевырев, депутаты городской думы Александр Чайка, Юрий Сандин и представитель администрации города.

Подрядчик рассказал, что на территории планируется установка закругленных лавочек, демонтаж лестницы, замена плитки и бордюров. Но главный акцент на увеличении территории для озеленения.

«Мы сделаем пандус для колясок и для инвалидов. Лестницу уже демонтировали, потому что по ней неудобно людям ходить, ступеньки были по 10 сантиметров. Сейчас ее расширяем и сделаем 15 сантиметров по ГОСТу», — добавил подрядчик.

Он отметил, что на Лыбедском бульваре уложат антискользящую плитку с гранитным напылением. Также в планы входит не только завоз нового грунта, но и рулонные газоны.

Благоустроить Лыбедский бульвар планируют до конца августа. Однако зампредседателя рязанской облдумы Александр Шевырев предложил провести следом дополнительный этап благоустройства.

«Неплохо бы благоустроить откосы, спилить старый клен, подумать, что сделать с забором у здания „Почты России“. Надо посоветоваться по этому поводу», — подчеркнул Шевырев.