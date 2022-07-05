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Бывшему министру спорта области Виктору Попкову вынесли приговор
Экс-чиновника обвиняли в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах».

Во вторник, 5 июля, в Советском районном суде вынесли приговор экс-министру спорта Рязанской области Виктору Попкову. Его осудили на 3,5 года условно с трехлетним испытательным сроком на основании статьи № 73 УК РФ.

Также бывший чиновник должен выплатить штраф 400 тысяч рублей. Корреспонденту РЗН. Инфо информацию подтвердила секретарь судебного заседания Гулейда Мамедова. Экс-чиновника обвиняли в «присвоении, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах».

Попков возглавлял комитет по физкультуре и спорту, позже стал директором областного «Центра спортивной подготовки». Отмечается, что госструктура занималась, в том числе, закупкой инвентаря для спортучреждений.

За период 2018—2020 годов Попков заключил с торговыми организациями договоры на поставку инвентаря за счет субсидий из бюджета, а товары фактически не поставлялись. Деньги получал обвиняемый. Чиновник присвоил таким образом более трех миллионов рублей. Расследованием уголовного дела занималось региональное УФСБ.

Напомним, ранее прокуратура запросила реальный срок для Виктора Попкова.