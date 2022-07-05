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Анна Рослякова продолжит занимать должность первого заместителя председателя правительства Рязанской области
Ранее врио губернатора Павел Малков назвал первым зампредом правительства Артема Бранова.

Анна Рослякова продолжит занимать должность первого заместителя председателя правительства Рязанской области. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Ранее врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале назвал Артема Бранова первым зампредом правительства Рязанской области.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что у председателя правительства может быть несколько первых замов.

Напомним, во вторник, 5 июля, стало известно, что бывшего руководителя Росстата Артема Бранова назначили вице-губернатором Рязанской области.