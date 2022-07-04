Жители Солотчи рассказали о сложности тушения пожара из-за отсутствия воды в гидранте

Жители Солотчи, проживающие по улице Первомайской, написали заявление в Госпожарнадзор с просьбой решить вопрос с водоснабжением, из-за которого долго не могли потушить пожар.

Жители Солотчи, проживающие по улице Первомайской, написали заявление в Госпожарнадзор с просьбой решить вопрос с водоснабжением, из-за которого долго не могли потушить пожар. В редакции РЗН. инфо есть копия документа.

В заявлении жители написали, что 3 июля было сложно локализовать огонь из-за нулевого давления в гидранте. Пожарным машинам приходилось уезжать в центр поселка, чтобы набрать воды, а в это время огонь опять начинал бушевать.

«Проблема водоснабжения в поселке не решаемая годами, только одни обещания. Но пожар из бочки не потушишь», — написали жители Первомайской улицы.

Напомним, что в воскресенье, 3 июля, в Солотче загорелся дом. Пожар полностью ликвидировали спустя полтора часа.