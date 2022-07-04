В Воронежской области четырехлетний мальчик утонул во время прогулки с мамой

Женщина гуляла по берегу реки с коляской, ее сын катался на велосипеде.

В Воронежской области четырехлетний мальчик утонул во время прогулки с мамой. Об этом пишет РИА Воронеж со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 июля, в селе Русаново Терновского района. Ребенок гулял с матерью вдоль реки Савала. Женщина шла с коляской, а ребенок ехал на велосипеде. В какой-то момент мальчик вместе с велосипедом упал в реку.

Отмечается, что мать не сразу заметила его отсутствие.

В прокуратуре Терновского района рассказали, что тело нашли в реке недалеко от берега спустя час. Очевидцы рассказали, что трагедия произошла в 200 метров от официального пляжа «Маяк».

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.