В Соколовке два дня подряд будут отключать электричество
5 и 6 июля света не будет на восьми улицах поселка. Причина отключения — ремонтные работы.
В Соколовке два дня подряд будут отключать электричество. Об этом
5 и 6 июля с 09:30 до 16:00 отключат электроэнергию на следующих улицах:
- улица Мира, дома №№ 28-82;
- улица Ленпоселок, дома №№ 16, 18, 33;
- улица Полевая, дома №№ 1-31, 2-56;
- улица Озерная, дома №№ 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- улица Заречная, дома №№ 1-19;
- улица Гагарина, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
- улица Дачная, дома №№ 1-28;
- улица Железнодорожная, дома №№ 55-а, 55-б.
Причина отключения — работы МУП «РГРЭС» на воздушной линии.