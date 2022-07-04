В Соколовке два дня подряд будут отключать электричество

5 и 6 июля света не будет на восьми улицах поселка. Причина отключения — ремонтные работы.

В Соколовке два дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщили на сайте мэрии.

5 и 6 июля с 09:30 до 16:00 отключат электроэнергию на следующих улицах:

улица Мира, дома №№ 28-82;

улица Ленпоселок, дома №№ 16, 18, 33;

улица Полевая, дома №№ 1-31, 2-56;

улица Озерная, дома №№ 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

улица Заречная, дома №№ 1-19;

улица Гагарина, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

улица Дачная, дома №№ 1-28;

улица Железнодорожная, дома №№ 55-а, 55-б.

Причина отключения — работы МУП «РГРЭС» на воздушной линии.