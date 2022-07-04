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В Соколовке два дня подряд будут отключать электричество
5 и 6 июля света не будет на восьми улицах поселка. Причина отключения — ремонтные работы.

В Соколовке два дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщили на сайте мэрии.

5 и 6 июля с 09:30 до 16:00 отключат электроэнергию на следующих улицах:

  • улица Мира, дома №№ 28-82;
  • улица Ленпоселок, дома №№ 16, 18, 33;
  • улица Полевая, дома №№ 1-31, 2-56;
  • улица Озерная, дома №№ 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
  • улица Заречная, дома №№ 1-19;
  • улица Гагарина, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
  • улица Дачная, дома №№ 1-28;
  • улица Железнодорожная, дома №№ 55-а, 55-б.

Причина отключения — работы МУП «РГРЭС» на воздушной линии.