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В Сараевском районе задержали двух пьяных водителей
Обоих мужчин задержали в минувшее воскресенье.

В Сараевском районе задержали двух пьяных водителей. Подробности в понедельник, 4 июля, привело ИД «Пресса».

Одного мужчина задержали на дороге «Сараи-Телятники-Витуша» в воскресенье, 3 июля, примерно в 0.30. Житель села Напольное сел за руль «ГАЗели» в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили патрульные полицейские для проверки документов и выяснили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1.061 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него составили административный протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Еше одного пьяного нарушителя задержали в селе Меньшие Можары. Нетрезвый рязанец ехал на автомобиле «УАЗ-31514». Его остановили в его же день рождения — 3 июля ему исполнилось 30 лет. Теперь рязанцу грозит административный арест на 15 суток.