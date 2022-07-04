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В Рязанской области в июне родились Герман, Лукерья и Аглая
Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в июне.

Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в июне. Информацию опубликовали на сайте органа.

Чаще всего мальчиков в регионе называли Артемами, Александрами, Иванами, Михаилами, Максимами, Тимофеями, Дмитриями и Марками. Среди девочек самыми популярными именами стали София, Александра, Ксения, Алиса, Василиса, Валерия, Ева, Полина.

Наиболее редкие имена среди мальчиков —Захар, Леонид, Мирослав, Ростислав, Герман, Савелий, Лука. Девочек реже всего называли Лукерья, Пелагея, Серафима, Агата, Аглая, Надежда, Зоя.