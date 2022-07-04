В Рязани мужчина избил сожительницу до смерти за ненакрытый новогодний стол

Трагедия случилась накануне Нового года — 31 декабря 2021 года.

В Рязани осудят мужчину, который до смерти избил сожительницу. Подробности в понедельник, 4 июля, привела пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась накануне Нового года — 31 декабря 2021 года. Между сожителями произошел конфликт из-за того, что женщина не накрыла стол к празднику. Мужчина избил сожительницу, из-за чего та скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Его отправили в суд для рассмотрения по существу.